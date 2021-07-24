Азербайджанские боксеры приняли участие в Летней Олимпиаде-2020

В Токио проходит Летняя Олимпиада-2020, где выступают и азербайджанские спортсмены.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня первые бои проводят боксеры сборной Азербайджана. Все они выступают в 1/16 финала.

Первым на ринг вышел Тайфур Алиев (57 кг), который проиграл Нгуену Ван Дуонгу (Вьетнам) со счетом 2:3 и завершил выступление. Затем на ринг поднялся Лоренцо Сотомайор (69 кг), который встречался с Ескерханом Мадиевым (Грузия). В третьем раунде рефери приостановил бой из-за травмы Лоренцо и присудил победу грузинскому боксеру.

Позже на ринг выйдет Магомед Абдуллаев (+91 кг).