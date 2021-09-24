https://news.day.az/sport/1383315.html Защитник миланского Интера вспомнил скандальный матч с Карабахом
Защитник миланского Интера вспомнил скандальный матч с Карабахом
Защитник итальянского "Интера" Федерико Димарко вспомнил свой дебют за миланский клуб, который состоялся в матче 6-го тура группы F Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха" в Баку (0:0), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
"Мой дебют в "Интере" - матч в Лиге Европы с "Карабахом". Я помню каждый момент и все эмоции, когда вышел на поле, заменив Д'Амброзио. Тренером был Роберто Манчини, и когда он позвал меня выходить на игру, это казалось нереальным. Когда я покидал поле, не было слов, чтобы описать это чувство", - заявил Димарко.
Напомним, что матч "Карабах" - "Интер" запомнился безобразным судейством, в результате которого не был засчитан гол агдамцев на 90+4-й минуте, и это лишило их выхода в плей-офф ЛЕ.
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