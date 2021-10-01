УЕФА о крупной победе "Карабаха" над кипрской "Омонией"

Официальный сайт УЕФА прокомментировал крупную победу азербайджанского "Карабаха" в матче 2-го тура группы H Лиги конференций по футболу над кипрской "Омонией" в Никосии (4:1), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Карабах" владел игровым преимуществом в первом тайме, но забить не сумел. Более того, на 40-й минуте Ян Лецякс вывел киприотов вперед. После перерыва доминирование гостей лишь укрепилось, а вместе с этим изменился и счет. Проведший отличный матч Кади восстановил паритет пушечным выстрелом издали. "Карабах" повел в счете в середине второго тайма - четко сыграл на добивании вышедший на замену Рамиль Шейдаев. Затем пенальти реализовал капитан команды Максим Медведев, а жирную точку поставил все тот же Кади.

В восьми матчах Лиги конференций "Карабах" добился пяти побед при трех ничьих и пропустил всего три мяча", - пишет УЕФА.

