Стало известно время проведения очередного Гран-при Азербайджана Формулы 1
На заседании Всемирного совета FIA по автоспорту, проходившем в Париже, подтверждён календарь чемпионата мира на 2022 год - как и ожидалось, в нём 23 гонки, однако с несколькими трассами требуется подписать либо продлить контракты, что произойдёт несколько позже. Гран-при Азербайджана назначен на 12 июня 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на F1News.
Сезон-2022 следует за двумя беспрецедентными для Формулы 1 годами, когда из-за пандемии пришлось многократно пересматривать и корректировать календарь сезона - в прошлом году удалось провести 17 этапов, в этом будет уже 22. В сложившихся обстоятельствах всё это можно считать очень серьёзным достижением, учитывая глобальный масштаб чемпионата.
Спорт продемонстрировал способность гибко реагировать и адаптироваться к возникающим сложностям. С одной стороны, в Формуле 1 надеются, что угроза пандемии в следующем году будет постепенно снижаться, с другой, обещают внимательно следить за развитием ситуации и тесно сотрудничать со всеми промоутерами и местными властями.
В пресс-релизе Формулы 1 отдельно подчёркивается, что Гран При Китая в календарь не включён из-за ситуации с пандемией, но этап в Шанхае вернётся в чемпионат, как только для этого сложатся благоприятные условия.
|Дата
|Гран При
|Место проведения
|20 марта
|Бахрейн
|Сахир
|27 марта
|Саудовская Аравия
|Джидда
|10 апреля
|Австралия
|Мельбурн
|24 апреля
|Эмилия-Романья
|Имола*
|8 мая
|Майами
|Майами**
|22 мая
|Испания
|Барселона*
|29 мая
|Монако
|Монако
|12 июня
|Азербайджан
|Баку
|19 июня
|Канада
|Монреаль
|3 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|10 июля
|Австрия
|Шпильберг
|24 июля
|Франция
|Ле-Кастелле
|31 июля
|Венгрия
|Будапешт
|28 августа
|Бельгия
|Спа
|4 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|11 сентября
|Италия
|Монца
|25 сентября
|Россия
|Сочи
|2 октября
|Сингапур
|Сингапур*
|9 октября
|Япония
|Сузука
|23 октября
|США
|Остин*
|30 октября
|Мексика
|Мехико
|13 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|20 ноября
|Абу-Даби
|Яс-Марина
* - требуется подписание контракта
** - требуется омологация трассы
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре