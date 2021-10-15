Стало известно время проведения очередного Гран-при Азербайджана Формулы 1

На заседании Всемирного совета FIA по автоспорту, проходившем в Париже, подтверждён календарь чемпионата мира на 2022 год - как и ожидалось, в нём 23 гонки, однако с несколькими трассами требуется подписать либо продлить контракты, что произойдёт несколько позже. Гран-при Азербайджана назначен на 12 июня 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на F1News.

Сезон-2022 следует за двумя беспрецедентными для Формулы 1 годами, когда из-за пандемии пришлось многократно пересматривать и корректировать календарь сезона - в прошлом году удалось провести 17 этапов, в этом будет уже 22. В сложившихся обстоятельствах всё это можно считать очень серьёзным достижением, учитывая глобальный масштаб чемпионата.

Спорт продемонстрировал способность гибко реагировать и адаптироваться к возникающим сложностям. С одной стороны, в Формуле 1 надеются, что угроза пандемии в следующем году будет постепенно снижаться, с другой, обещают внимательно следить за развитием ситуации и тесно сотрудничать со всеми промоутерами и местными властями.

В пресс-релизе Формулы 1 отдельно подчёркивается, что Гран При Китая в календарь не включён из-за ситуации с пандемией, но этап в Шанхае вернётся в чемпионат, как только для этого сложатся благоприятные условия.

Дата Гран При Место проведения
20 марта Бахрейн Сахир
27 марта Саудовская Аравия Джидда
10 апреля Австралия Мельбурн
24 апреля Эмилия-Романья Имола*
8 мая Майами Майами**
22 мая Испания Барселона*
29 мая Монако Монако
12 июня Азербайджан Баку
19 июня Канада Монреаль
3 июля Великобритания Сильверстоун
10 июля Австрия Шпильберг
24 июля Франция Ле-Кастелле
31 июля Венгрия Будапешт
28 августа Бельгия Спа
4 сентября Нидерланды Зандфорт
11 сентября Италия Монца
25 сентября Россия Сочи
2 октября Сингапур Сингапур*
9 октября Япония Сузука
23 октября США Остин*
30 октября Мексика Мехико
13 ноября Бразилия Сан-Паулу
20 ноября Абу-Даби Яс-Марина
 

* - требуется подписание контракта

** - требуется омологация трассы