ФИФА отчиталась об эвакуации из Афганистана 100 человек

Международная федерация футбола (ФИФА) эвакуировала из Афганистана 100 человек. Об этом организация заявила на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В федерации отчитались, что речь идет о "представителях футбольной семьи", в том числе об игроках-женщинах. ФИФА поблагодарила за помощь власти Катара. Совместно с ними был организован безопасный перелет из Кабула в Доху. В организации отметили, что работа по эвакуации спортсменов велась с августа и будет продолжаться дальше.

15 сентября сообщалось о бегстве женской сборной Афганистана по футболу в Пакистан. Тогда не уточнялось, сколько именно спортсменок покинули страну.