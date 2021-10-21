Победный гол агдамцев в ворота "Кайрат"-а

Как мы уже сообщали ранее, сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в матче 3-го тура группового раунда Лиги конференций одержал волевую победу над казахстанским "Кайратом" со счетом 2:1.

Представляем вниманию читателей победный гол "Карабах"-а, оформленный Аббасом Гусейновым: