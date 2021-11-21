Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у соотечественника Шона Портера техническим нокаутом в десятом раунде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроуфорд планировал провести поединок против бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо, но не сумел с ним договориться и подписал контракт на бой с Портером.

Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года. Тогда он победил австралийца Джеффа Хорна техническим нокаутом в девятом раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. Затем он выиграл у американца Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде, у британца Амира Хана техническим нокаутом в шестом раунде, у литовца Эгидиуса Каваляускаса техническим нокаутом в девятом раунде и у британца Келла Брука техническим нокаутом в четвертом раунде.

До этого Кроуфорд в 2014 году завоевал пояс WBO в весовой категории до 61,23 кг, победив британца Рикки Бёрнса по очкам, а в 2015 году - титул по этой же версии в категории до 63,5 кг, выиграв у пуэрториканца Томаса Дюлорме техническим нокаутом в шестом раунде. В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг, защитив пояса WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он стал третьим боксером в современной истории, объединившим все четыре пояса чемпиона мира по престижным версиям.

Всего в послужном списке 34-летнего американца теперь 38 побед (29 нокаутом) и ни одного поражения. Кроуфорд продлил серию досрочных побед до девяти поединков.

Портеру 34 года, он потерпел четвертое поражение при 31 победе (17 нокаутом), одной ничьей. Портер становился чемпионом мира по двум версиям, владев поясом IBF в 2012-2013 годах и титулом WBC в 2018-2019 годах.