Гвардиола рассказал, где бы хотел работать после «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, где бы он мог поработать после ухода из английского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда я закончу в Манчестере, мне будет интересно поработать на чемпионате мира или Евро. Но обычно это нелегко - свободных вакансий в таких случаях бывает очень мало. Впрочем, если этого не произойдет, я продолжу тренировать клуб. Если же говорить о работе в Англии, то я рассматриваю работу только в "Манчестер Сити", - передает слова Гвардиолы Sky Sports.

Также он отметил, что никогда раньше не мог подумать, что будет возглавлять клуб из Манчестера, да еще и на протяжении шести сезонов. Испанский специалист возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством команда три раза становилась чемпионом Англии, а также по разу - обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне 2021/2022 подопечные Гвардиолы дошли до финала Лиги Чемпионов. В заключительном поединке турнира англичане уступили "Челси".

После 12 матчей этого сезона "Манчестер Сити" располагается на третьей строчке в чемпионате Англии, отставая от идущего первым "Челси" на три очка. У подопечных Гвардиолы имеется одна игра в запасе.

Фото: Carl Recine/Reuters