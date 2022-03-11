Женская пара из Португалии заняла первое место на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку

Представляющие Португалию гимнастки Рита Феррейра и Ана Тейшейра с результатом 28.780 балла заняли первое место среди женских пар в программе комбинированного упражнения на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте женская пара из Венгрии - Дорина Бернат и Ноэми Стэттнер (26.950 балла), третью позицию занял женский дуэт, представляющий Казахстан - Александра Рудакова и Дамира Талгат (26.790 балла).

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.