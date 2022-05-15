https://news.day.az/sport/1461944.html Мбаппе побил рекорд Тьерри Анри
Мбаппе побил рекорд Тьерри Анри
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом и двумя результативными передачами в матче 37-го тура лиги 1 с "Монпелье" (4:0), передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
Таким образом, 23-летний француз поучаствовал в 71 голе в сезоне-2021/22 за парижский клуб и национальную команду.
Нападающий продемонстрировал лучший результат в XXI веке среди французов.
Мбаппе превзошел показатели бывшего нападающего "Арсенала" и сборной Тьерри Анри, который в сезоне-2002/03 поучаствовал в 68 голах.
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