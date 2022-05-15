Мбаппе побил рекорд Тьерри Анри

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом и двумя результативными передачами в матче 37-го тура лиги 1 с "Монпелье" (4:0), передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Таким образом, 23-летний француз поучаствовал в 71 голе в сезоне-2021/22 за парижский клуб и национальную команду.

Нападающий продемонстрировал лучший результат в XXI веке среди французов.

Мбаппе превзошел показатели бывшего нападающего "Арсенала" и сборной Тьерри Анри, который в сезоне-2002/03 поучаствовал в 68 голах.