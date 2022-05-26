Азербайджанский футболист стал лучшим бомбардиром Легии

Фанаты "Легии" отметили самых результативных футболистов своей команды по итогам выступления в Польше сезона 2021/22.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, лучшим бомбардиром варшавского клуба в сезоне стал азербайджанский форвард Махир Эмрели, покинувший команду этой зимой. В его активе 11 голов, что так и осталось лучшим показателем в "Легии" в этом сезоне. Эмрели также стал вторым по системе "гол+пас": помимо забитых мячей, он также отдал две голевые передачи. Лидирует по этому показателю Жозуэ (3 гола + 19 "ассистов").