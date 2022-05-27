Азербайджанский боксер одержал победу над армянином в Ереване
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Еще один боксер-азербайджанец победил армянского соперника на чемпионате Европы в Ереване, передает Day.Az.

Сахиль Аллахвердов, представляющий Грузию в весовой категории 48 кг, победил Барегама Арутюняна со счетом 5:0.

Отметим, что ранее боксер Эльмир Набиев, выступавший за сборную Украины, в первом поединке в весовой категории 54 кг одолел армянина Джаника Саакяна - 3:2.