https://news.day.az/sport/1465625.html Азербайджанский боксер одержал победу над армянином в Ереване - ФОТО
Азербайджанский боксер одержал победу над армянином в Ереване - ФОТО
Еще один боксер-азербайджанец победил армянского соперника на чемпионате Европы в Ереване, передает Day.Az.
Сахиль Аллахвердов, представляющий Грузию в весовой категории 48 кг, победил Барегама Арутюняна со счетом 5:0.
Отметим, что ранее боксер Эльмир Набиев, выступавший за сборную Украины, в первом поединке в весовой категории 54 кг одолел армянина Джаника Саакяна - 3:2.
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