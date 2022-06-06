Азербайджанские гимнасты завоевали золотую и серебряную медали на ЧЕ в Италии

На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в итальянском городе Римини азербайджанские гимнасты Магсуд Махсудов и Михаил Малкин завоевали одну золотую и одну серебряную медали соответственно, сообщили в воскресенье Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Михаил Малкин выступил в прыжках на акробатической дорожке среди взрослых гимнастов, и по итогам финальных соревнований завоевал "серебро".

Магсуд Махсудов, выступивший среди спортсменов в возрастной категории "юниоры", в программе индивидуальных прыжков на батуте занял первое место.

Напомним, ранее члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" в программе синхронных прыжков. А Адиль Гаджизаде, Михаил Малкин и Тофиг Алиев завоевали "бронзу" в командном соревновании по прыжкам на акробатической дорожке.