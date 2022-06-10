Мадридский «Реал» огорчил болельщиков

Мадридский "Реал" отказался от идеи подписывать нападающих в летнее трансферное окно. Об этом сообщает COPE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, в случае ухода форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса из королевского клуба их место займет Борха Майораль, который вернется в стан "сливочных" из аренды и выступит в предсезонке вместе с другими форвардами: Каримом Бензема, Винисиусом, Родригу и Марко Асенсио.

Напомним, "Реал" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В финале главного европейского клубного турнира королевский клуб одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Винисус Журиор.

Кроме того, мадридская команда уверенно победила в чемпионате Испании. Подопечные Карло Анчелотти набрали 86 очков в 38 матчах, обогнав идущую на втором месте "Барселону" на 13 баллов. Также на счету "сливочных" завоеванный Суперкубок страны.