Зидан станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Французский специалист Зинедин Зидан в ближайшее время возглавит "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Парижане выполнили все условия, которые поставил экс-главный тренер "Реала", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Сообщается, что 49-летний специалист станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Среди условий Зидана - полный спортивный контроль над командой, для этого ФК должен был расстаться с Леонардо. Также Зидан хотел, чтобы ПСЖ сохранил нападающего Килиана Мбаппе в составе. Обе задачи были выполнены.

Сейчас основной проблемой являются взаимоотношения Зидана с "Марселем". Зинедин является давним поклонником "Олимпика", а болельщики команды могут негативно отреагировать на назначение Зидана главным тренером ПСЖ.