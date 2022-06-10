Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела полуфинальный матч чемпионата Европы в Словакии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, команда Эльшада Гулиева встречалась со сборной Казахстана и одержала победу со счетом 3:2. Таким образом, сборная Азербайджана вышла в финал.

Соперником в решающей встрече ЕВРО станет другой полуфинальной пары Болгария - Румыния.

