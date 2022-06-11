Отец и сын погибли во время гонки на острове Мэн

Мотогоночная серия Isle Of Man TT вновь ознаменовалась трагической гонкой. На этот раз одна из самых опасных трасс в мире, находящаяся на острове Мэн, унесла жизни сразу двух участников соревнования - отца и сына, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Речь идет о британцах Роджере и Брэдли Стоктонах. Они выступали в турнире среди мотоциклов с коляской. Как сообщает Autosport, трагический эпизод произошел на заключительном круге гонки. Стоктон-старший не справился с управлением, в результате чего мотоцикл перевернулся на всей скорости.

Роджер Стоктон проводил свою 20-ю гонку в рамках этого чемпионата. Ему было 56 лет. Его сын Брэдли дебютировал в турнире, он ушел из жизни в возрасте 21 года.