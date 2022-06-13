В футболе увеличено число замен

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил на постоянной основе правило, позволяющее командам проводить пять замен в течение матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, ранее это правило было введено на фоне кадровой истощённости команд из-за пандемии коронавируса.

"После запроса ФИФА в мае 2020 года по защите благополучия игроков во время глобальной пандемии IFAB внесла временную правку в правила футбола. Эта правка позволяла использовать до пяти замен в ведущих национальных и международных соревнованиях. Позже это нововведение несколько раз продлевалось.

На сегодняшнем собрании IFAB приняла ряд рекомендаций и решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы эта правка была внесена в правила футбола на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение организатора соревнований", - сообщает официальный сайт IFAB.