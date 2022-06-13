Азербайджан обыграл Беларусь: первая победа в этом сезоне ЛН

13 июня на стадионе "Далга Арена" в Баку в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Азербайджана принимала соперника по Лиге С группе 3 - национальную команду Беларуси. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Азербайджана со счётом 2:0.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 76-й минуте отличился нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели. На 90+3-й минуте преимущество азербайджанской команды удвоил нападающий Рамиль Шейдаев.

Сборная Беларуси после четырёх сыгранных туров набрала два очка и занимает последнее, четвёртое место в группе. Азербайджан набрал четыре балла и занимает третье место. Лидирует в группе 3 Лиги С сборная Казахстана, которая сегодня на своём поле переиграла сборную Словакии со счётом 2:1.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.