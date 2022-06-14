Жерар Пике потеряет место в стартовом составе "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил центральному защитнику Жерару Пике, что не видит его в стартовом составе команды. Не исключено, что 35-летний футболист покинет клуб, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хави считает, что Жерар Пике не проходит в стартовый состав "Барселоны" из-за проблем со здоровьем и поведением. По мнению тренера, у ветерана "Барселоны" слишком много проблем из-за травм и причин, не связанных с футболом. Есть сведения, что руководство "Барселоны" рекомендовало Жерару покинуть команду и отказаться от задолженности со стороны клуба, которая составляет 40 миллионов евро.

Однако Жерар, отыгравший 14 сезонов в составе "Барселоны", не собирается уходить. Более того, чемпион мира и двукратный чемпион Европы намерен бороться за место в основе. Контракт Пике с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2024 года. Не так давно Пике расстался с женой, популярной певицей Шакирой.