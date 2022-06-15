Российских теннисистов допустят до US Open под нейтральным флагом

Российские теннисисты смогут сыграть на одном из самых престижных турниров - открытом чемпионате США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Американская ассоциация тенниса решила допустить наших и белорусских спортсменов, но с одним условием. Они будут выступать под нейтральным флагом.

Турнир грозил обернуться скандалом, если бы россияне оказались отстранены. Учитывая, что действующий чемпион US Open наш Даниил Медведев не смог бы подтвердить свой статус первой ракетки мира.

Ранее его уже не допустили до Уимблдона. За что организаторов и британское правительство жёстко раскритиковала Профессиональная ассоциация теннисистов и лишила рейтинговых очков.