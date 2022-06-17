Роналду может перейти в «Рому»

Португальский форвард Криштиану Роналду может в ближайшее время покинуть "Манчестер Юнайтед" и перебраться в "Рому", сообщает Sports.ru. По информации источника, Роналду не вписывается в модель игры нового тренера "МЮ" Эрика Тен Хага, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще одним важным фактором считается провальный сезон английской команды, по итогам которого "МЮ" не пробился в Лигу чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Агент пятикратного обладателя Золотого мяча Жорже Мендеш не отрицает, что занят поиском нового клуба для своего клиента. В услугах 37-летнего форварда заинтересована "Рома", главным тренером которой является португалец Жозе Моуриньо. Под его руководством команда в мае этого года выиграла первый розыгрыш Лиги конференций и заняла шестое место в Чемпионате Италии.

Роналду в минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл в 30 матчах, забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице с отставанием в 11 очков от лондонского "Арсенала".