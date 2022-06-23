Аталанта признала гол Малиновского лучшим в сезоне

Итальянский футбольный клуб из Бергамо подводит итоги не очень удачного сезона-2021/22, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Футбольный сезон подошел к концу и клубы продолжают подводить его итоги. Для Аталанты 2021/22 вышел не слишком удачным. Команда из Бергамо заняла восьмое место в Серии А и не смогла пробиться в еврокубки на следующий сезон.

Одной из отдушин для болельщиков стал шикарный гол в ворота Ювентуса, забитый в 25 туре чемпионата. Его автором стал 29-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский и именно это взятие ворот было признано лучшим мячом Аталанты в сезоне.