Неймар покидает "ПСЖ"?

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар всерьез задумался об уходе из клуба. 30-летний бразилец хочет покинуть парижскую команду из-за недовольства президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, сообщает Day.Az со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, Неймару не понравились недавние высказывания Аль-Хелаифи в СМИ. Глава "ПСЖ" на вопрос о возможном уходе Неймара ответил, что ожидает от всех без исключения футболистов команды большей самоотдачи, нежели в прошлом сезоне. После этого бразильский нападающий заявил, что в клубе его не ценят, а он хочет чувствовать себя лидером клуба. Также во многом на ситуацию повлияло продление контракта с Килианом Мбаппе до 2025 года, который предусматривает увеличение его заработной платы.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.