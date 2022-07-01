Хабиб официально вошел в Зал славы UFC

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается в социальных сетях организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церемония состоялась в ночь на 1 июля в американском Лас-Вегасе. Во время мероприятия Нурмагомедову вручили награду, а также специальный пиджак члена Зала славы UFC. Также за свои спортивные достижения в Зал славы был включен экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер Хабиба - скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 46 турниров.