Роналду проявляет заинтересованность к переходу в «Челси»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду готов сменить клуб в предстоящее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ESPN, 37-летнему форварду интересен вариант с лондонским "Челси". Жорже Мендеш, агент Роналду, уже провел встречу с совладельцем "синих" Тоддом Боэли, который в данный момент выполняет роль спортивного директора клуба.

В руководстве "Челси" есть сомнения по поводу необходимости приглашения Роналду, так как главного тренера Томаса Тухеля может не заинтересовать модель перестройки линии атаки команды с участием пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.