Сборная Азербайджана по художественной гимнастике - одна из сильнейших в мире

Сборная команда Азербайджана по художественной гимнастике сейчас - одна из самых сильнейших в мире. Это продемонстрировал прошедший в июне в Тель-Авиве чемпионат Европы, на котором сборная Азербайджана завоевала четыре бронзовые медали.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу журналистам многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года, заслуженный мастер спорта России, посол Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку 2019 года Яна Батыршина.

Напомним, что Яна Батыршина сегодня присутствовала на контрольной тренировке азербайджанских граций, которые представят нашу страну на соревнованиях по художественной гимнастике в ходе предстоящих V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья. Тренировка прошла в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Результат сборной Азербайджана на чемпионате Европы - замечательный. Особенно хочу отметить команду Азербайджана в групповых упражнениях, завоевавшую "бронзу" во всех программах. Всегда говорю, что у Азербайджана очень сильная команда, которая развивается в правильном направлении", - сказала Батыршина.

Она отметила, что на Играх исламской солидарности 2017 года сборная Азербайджана по художественной гимнастике показала очень хороший результат, завоевала золотые медали.

"Желаю повторить этот успех в Турции и выиграть как можно больше медалей. Тем более что у сборной есть для этого все шансы. Сегодня на тренировках я впервые увидела выступления молодых гимнасток Илоны Зейналовой и Алины Гезаловой. Меня поразило то, что Зейналова только в 11 лет пришла в художественную гимнастику, а сейчас ей 15 лет. За четыре года она проделала большую работу. Для этого надо быть безумно талантливой, что она и продемонстрировала сегодня на контрольной тренировке. У этой гимнастки есть все данные - фигура, гибкость, эмоциональность и чувственность. Думаю, у Илоны Зейналовой большое будущее, так же как и у Алины Гезаловой", - сказала заслуженный мастер спорта России.

Говоря о 7-м Открытом турнире по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной, который должен был пройти в Баку в 2020 году, но был отменен из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, она выразила надежду на то, что он будет организован в ближайшее время.

"В планах есть провести турнир. Надеюсь, что это получится в ближайшее время, но пока не будем торопить события, ведь пандемия не прошла. Когда пандемия закончится, мы с радостью его проведем", - сказала Яна Батыршина.

Она добавила, что также с большим удовольствием еще раз провела бы мастер-класс для азербайджанских гимнасток.