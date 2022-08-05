Впечатлений от последнего боя крайне много, для меня большая честь поднять флаг Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции азербайджанский боец ​​ММА Рафаэль Физиев, который победил нокаутом бразильца Рафаэля Дуса Анюса в своем очередном поединке на Ultimate Fighting Championship (UFC) в прошлом месяце. Это его шестая подряд победа в UFC.

По словам спортсмена, основная причина того, что он принял решение выступать под флагом нашей страны, это то, что в нем течет азербайджанская кровь.

"В прошлый мой визит в Азербайджан мы не говорили, что я буду выступать за страну, чтобы сделать сюрприз азербайджанским поклонникам спорта. Что касается последнего боя, то через пару дней после него я перенес операцию на нос, сейчас восстанавливаюсь, поэтому пока не тренируюсь. Предстоит долгий период реабилитации. Надеюсь, в конце этого года или в начале следующего выйду на бой с Джастином Гейджи", - добавил он.

Говоря об азербайджанском бойце смешанных единоборств Наримане Аббасове, Физиев подчеркнул, что он сильный боец.

"Мы давно знакомы, тренировались вместе, у него есть все, чтобы заявить о себе, он сильный боец и давно всем это доказал", - сказал Физиев.

Рафаэль Физиев также прокомментировал возможный переезд в Азербайджан.

"Основное время провожу на сборах в Таиланде, занимаюсь тренерской деятельностью, в планах, возможно, перебраться с семьей в Азербайджан. Однако свободное время я стараюсь проводить здесь", - сказал спортсмен.

Рафаэль Физиев также рассказал о встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым.

"Министр поздравил меня с победой. Мы обсудили много вопросов, среди которых и возможность проведения в будущем турнира UFC в Баку", - сказал он.

На пресс-конференции Рафаэль Физиев говорил не только о смешанных единоборствах, но и о футболе. Он поделился впечатлениями об игре футбольного клуба "Карабах".

"Для меня новое ощущение быть футбольным фанатом, я приятно удивлен, что азербайджанский клуб играет на таком высоком уровне", - добавил он.

Физиев дал советы молодым спортсменам. По его словам, нужно всегда идти вперед, выбираться из зоны комфорта, не сидеть на одном месте, пробовать свои силы, рисковать.

Боец также рассказал о том, как проводит время в столице Азербайджана, и о большой любви к азербайджанской национальной кухне.

"Баку - город с богатой историей. А азербайджанская национальная кухня очень вкусная, после боя приехал сюда, нахожусь здесь четыре дня и, наверное, уже съел около пяти барашков", - сказал он.

После пресс-конференции прошла автограф-сессия. Рафаэль Физиев с удовольствием пообщался со своими многочисленными фанатами.