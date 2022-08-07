Футболист отправил вместо себя на свадьбу брата ради новой команды

Игрок сборной Сьерра-Леоне Мохамед Буйя Турей пропустил свадьбу ради подписания контракта со шведским клубом "Мальме", передает Day.Az со ссылкой на aif.ru.

Он заранее провел свадебную фотосессию, а на церемонию в качестве жениха отправил родного брата. Сам же Мохамед Буйя Турей улетел в этот день в Швецию для подписания контракта с клубом - действующим чемпионом страны.

Футбольный клуб попросил игрока приехать на день раньше запланированного срока, однако спортсмен не стал сообщать о свадьбе.

27-летний футболист рассказал, что еще не видел возлюбленную в роли жены. В настоящее время он работает над тем, чтобы перевезти ее и его трехлетнюю дочь от предыдущих отношений в Швецию. По его словам, он планирует отправиться с женой в медовый месяц после того, как выиграет чемпионат страны.