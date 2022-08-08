Азербайджанские спортсмены отправились в Турцию для участия в Исламиаде

Азербайджанские спортсмены отправились в турецкий город Конья, где примут участие в V Играх исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, всего в соревнованиях Игр примут участие порядка 300 азербайджанских спортсменов (по 22 из 24 спортивных дисциплин).

Пятого августа в Конью отправились азербайджанские велогонщики, теннисисты и гандболисты.

Отметим, что официальная церемония открытия V Игр исламской солидарности пройдет девятого августа.

Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности в Конье примут участие спортсмены из 56 стран - участниц Организации исламского сотрудничества. Соревнования пройдут на 14 спортивных объектах города. По итогам состязаний спортсменам вручат 355 медалей.