https://news.day.az/sport/1486153.html Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады - ФОТО
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады - ФОТО
Азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Туран Байрамов выиграл золотую медаль V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в среду Day.Az, Байрамов со счетом 2:1 одержал победу над иранским борцом Фирузпубандпеем Мухаммемсадигом Быгларом.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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