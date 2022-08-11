https://news.day.az/sport/1486426.html Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на Исламиаде в Конье - ФОТО
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на Исламиаде в Конье - ФОТО
Азербайджанский спортсмен Аскер Мамедалиев завоевал "бронзу" в соревнованиях по вольной борьбе на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Мамедалиев одержал победу над таджикским спортсменом Джамитом Шарифовым, став обладателем бронзовой медали.
Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.
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