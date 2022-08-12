https://news.day.az/sport/1486742.html Министр молодёжи и спорта и генеральный секретарь НОК встретились в Конье с национальной сборной по футболу - ФОТО
Министр молодёжи и спорта и генеральный секретарь НОК встретились в Конье с национальной сборной по футболу - ФОТО
Сегодня сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 23 лет провела свой последний матч в групповом этапе V Игр исламской солидарности, организованных в турецкой Конье, и получила путевку в полуфинал.
Как передает Day.Az, перед матчем со сборной Марокко министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев встретились с национальной командой и пожелали нашим футболистам успехов.
После встречи официальные лица министерства и НОК понаблюдали за матчем Марокко-Азербайджан.
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