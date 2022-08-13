Навас может стать игроком "Наполи"

Коста-риканский голкипер Кейлор Навас этим летом может перейти из французского "Пари Сен-Жермен" в итальянский "Наполи". Об этом в субботу сообщил на своей странице в Twitter журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, Навас сообщил о своем желании присоединиться к "Наполи". Сделка может быть закрыта в случае, если ПСЖ выплатит игроку часть зарплаты.

Навасу 35 лет, он выступает за ПСЖ с 2019 года, в составе команды он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В прошлом сезоне он провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, 10 из которых - "на ноль". Ранее Навас выступал за испанские "Альбасете", "Леванте" и "Реал", в составе которого стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом и обладателем Суперкубка Испании, а также трехкратным победителем Суперкубка УЕФА.

С 2008 года Навас выступает за сборную Коста-Рики, в составе команды он провел 107 матчей и в 2009 году стал бронзовым призером Золотого кубка КОНКАКАФ. Вместе со сборной Навас принимал участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России. На турнире 2018 года голкипер провел все три матча на групповом этапе, который сборная Коста-Рики не смогла преодолеть, набрав одно очко и заняв последнее место в группе D.