https://news.day.az/sport/1486930.html Грациозность, изящество, гибкость: азербайджанские гимнастки выступают на V Играх исламской солидарности - ФОТО
Грациозность, изящество, гибкость: азербайджанские гимнастки выступают на V Играх исламской солидарности - ФОТО
Азербайджанские грации, члены сборной по художественной гимнастике, выступают на V Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике в индивидуальной программе вошли Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова.
Гимнастки демонстрируют артистизм, грациозность, изящество и гибкость.
Отметим, что сегодня вечером в рамках V Игр исламской солидарности пройдут соревнования среди команд в групповых упражнениях. Азербайджан представит команда, в состав которой вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.
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