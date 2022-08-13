Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады

Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала "золото" в многоборье на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

Команда продемонстрировала два упражнения - программу с пятью обручами, за которое получили 29.950 балла, а также композицию с тремя лентами и двумя мячами, ее судьи оценили на 32.750 балла. Сумма за два выступления составила 62.700 балла.

Напомним, ранее гимнастки Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова, выступающие в индивидуальной программе, завоевали "золото" Исламиады в командном зачете.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.