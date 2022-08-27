https://news.day.az/sport/1490558.html Неприятный инцидент после матча Сабаил – Кяпаз. Вмешалась полиция
Алиев, напомним, по ходу матч был удален с поля, получив прямую красную на 70-й минуте.
Неприятный инцидент после матча Сабаил – Кяпаз. Вмешалась полиция
После матча 4-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинским "Сабаилом" и гянджинским "Кяпазом" (4:1) произошел неприятный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в коридоре на пути к раздевалке случилась потасовка между форвардом "Кяпаза" Рауфом Алиевым и главным тренером "Сабаилом" Махмудом Гурбанов. Пришлось вмешаться полиции, которая сумела разнять их.
Алиев, напомним, по ходу матч был удален с поля, получив прямую красную на 70-й минуте.
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