https://news.day.az/sport/1491657.html Легенда немецкого футбола будет работать на матче "Фрайбург" – "Карабах"
Легенда немецкого футбола будет работать на матче "Фрайбург" – "Карабах"
Легенда немецкого футбола, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус будет работать на матче стартового тура групповой стадии Лиги Европы между "Фрайбургом" и азербайджанским "Карабахом".
Как передает Day.Az со ссылкой на azrisport.com, бывший капитан "бундестим" получил приглашение от местного телеканала RTL работать на этой игре, которая состоится во Фрайбурге 8 сентября, в качестве эксперта.
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