Роналду признан худшим игроком в составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был признан худшим игроком в составе своей команды в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Лестером", сообщает портал WhoScored, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"МЮ" одержал в этой встрече победу со счетом 1:0.

Роналду не попал в стартовый состав и вышел на поле лишь на 68-й минуте. Португалец получил за матч оценку 6,0.

Ранее "Фенербахче" опроверг сообщения о возможном переходе Роналду. Турецкие СМИ сообщили, что 37-летний форвард может перебраться в чемпионат Турции, отметив, что над трансфером португальца работает "Фенербахче".

Роналду якобы уже согласовал условия личного контракта с клубом. С португальцем лично общался его соотечественник, главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш. Он убедил игрока согласиться на переход.

Стоит отметить, что трансферное окно в Турции будет открыто до 8 сентября.

В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью и четырежды выходил на замену. В СМИ уже продолжительное время появляется информация, что португалец может покинуть "Манчестер Юнайтед".