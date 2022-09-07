Томас Тухель уволен с поста главного тренера «Челси»

Немецкий специалист Томас Тухель уволен с поста главного тренера лондонского "Челси". Об этом английская команда сообщила на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"От имени всех сотрудников ФК "Челси" клуб хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его сотрудникам за все их усилия во время работы в клубе. Томас по праву займет место в истории "Челси" после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира в свое время здесь.

Поскольку новой группе владельцев исполнилось 100 дней с момента принятия Клуба, и поскольку она продолжает свою тяжелую работу по развитию клуба, новые владельцы считают, что настало подходящее время для этого изменения", - указано в заявлении.

49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) в шести турах "Челси" набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Лондонский клуб проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. "Челси" на выезде со счетом 0:1 уступил "Динамо" из Загреба. Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий "Динамо" Мислав Оршич. В следующем туре "Челси" дома сыграет с австрийским "Зальцбургом".