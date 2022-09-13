Бывший главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель может возглавить мадридский "Реал" в случае ухода из испанской команды Карло Анчелотти, пишет издание The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, немец может стать наставником "сливочных" летом 2024 года, когда закончится контракт итальянского специалиста с "Реалом". Анчелотти неоднократно говорил о том, что планирует вскоре завершить карьеру.

"Челси" 7 сентября объявил об увольнении Тухеля. 49-летний Тухель возглавлял английскую команду с начала 2021 года. При нем "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) в шести турах "Челси" набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Лондонский клуб проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. "Челси" на выезде со счетом 0:1 уступил "Динамо" из Загреба. Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий "Динамо" Мислав Оршич. В следующем туре "Челси" дома сыграет с австрийским "Зальцбургом.