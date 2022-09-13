Мбаппе может покинуть «ПСЖ»

Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе может покинуть команду на год раньше завершения объявленного срока контракта по особому пункту, прописанному в соглашении, сообщает издание L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мае стало известно, что Мбаппе вместо перехода в мадридский "Реал" подписал новый контракт с парижским клубом, срок которого рассчитан до 2025 года. Однако, по информации источника, фактически эта дата формальна - Мбаппе заключил контракт с "ПСЖ" на два года (до 2024) с условием продления на год только при желании и согласии самого футболиста сделать это.

Таким образом, свободным агентом на трансферный рынок Мбаппе может выйти не в 2025 году, как это ожидалось, а в 2024.

Стоит отметить, что французский журнал France Football 12 августа опубликовал в соцсети расширенный список игроков, претендующих на приз. Мбаппе вошел в список претендентов на награду лучшему футболисту.

В текущем сезоне нападающий принял участие в шести матчах "ПСЖ" в чемпионате Франции. 23-летний игрок записал на свой счет уже семь забитых мячей. В следующем туре парижане сыграют с "Лионом".