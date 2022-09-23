https://news.day.az/sport/1497678.html Федерер проведет прощальный матч в паре с Надалем
Федерер проведет прощальный матч в паре с Надалем
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет заключительный матч в карьере сегодня, 23 сентября, на Кубке Лейвера в Лондоне в паре с испанцем Рафаэлем Надалем.
Как передает Day.Az, об этом он написал в своих соцсетях.
Соперниками Федерера и Надаля станут представители США Джек Сок и Фрэнсис Тиафо. Начало встречи запланировано на полночь по бакинскому времени. На прошлой неделе 41-летний швейцарец объявил, что Кубок Лейвера станет последним турниром в его карьере.
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