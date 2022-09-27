Гонщик Джимми Джонсон объявил о завершении карьеры

Джимми Джонсон, один из самых титулованных американских гонщиков, объявил о завершении карьеры в автоспорте. Он выступал в серии NASCAR с 2002 года и в свое время семь раз становился её чемпионом, а последние два сезона провел в IndyCar, но теперь 47-летний калифорниец решил, что пора остановиться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на F1News.ru, "Я принял решение, что в 2023 году уже не буду все свое время посвящать участию в гонках, - сообщил Джонсон. - Мне пришлось сделать непростой выбор, но в глубине души я понимаю, что это правильное решение. Точно не знаю, что меня ждет на следующем этапе, но если появится какой-то вариант, который покажется мне разумным, я буду готов его рассмотреть. У меня по-прежнему есть целый список гонок, в которых я бы хотел принять участие".

Вероятно, в этом списке есть Гонка чемпионов - прошлой зимой Джимми Джонсон выступал в этих престижных соревнованиях и в прямом поединке на ледовой трассе даже одолел Мику Хаккинена, причем с большим преимуществом.

Вполне вероятно, что Джонсон еще может выйти на старт Indy 500, но также он ещё ни разу не выступал в "24 часах Ле-Мана", хотя давно подумывает о об этом.

В общем, скорее всего, мы о нем еще услышим.