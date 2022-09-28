Хорватские СМИ об азербайджанском футболисте Махире Эмрели

В Хорватии высказались относительно футболистов загребского "Динамо", которые никак не могут проявить себя в этом сезоне, отметив и азербайджанского форварда Махира Эмрели, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Игрок сборной Азербайджана выглядит посторонним на "Максимире". Иногда мы вовсе забываем, что он здесь есть. Всего 173 минуты в этом сезоне и один гол - Эмрели далеко не самый серьезный вклад внес. Анте Чачич планировал его в качестве разыгрывающего в начале сезона, хотя он также может действовать на фланге. Однако Эмрели не закрепил за собой ни одну из этих позиций. Кроме того, он несколько раз получал травмы с тех пор, как присоединился к "Динамо", и, похоже, еще не до конца адаптировался к динамовской раздевалке и одноклубникам. И они к нему тоже. Вопрос в том, сколько возможностей он получит до конца года, ведь Петкович и Дрмич опережают его в атаке, Шпикич - на правом фланге, еще и Менало может потерять место на поле. Азербайджанец по-прежнему остается большой загадкой, и со временем он должен будет показать больше. Если есть, куда больше", - пишет портал Germanijak.

