В Иране обвинили главного тренера Кейроша в провале сборной на ЧМ-2022

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими раскритиковал главного тренера национальной команды Карлуша Кейроша за выступление на чемпионате мира - 2022. Слова журналиста передает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иран сыграл трусливо. Результатом стал провал и вылет с чемпионата мира. Наша сборная могла выйти в следующую стадию в случае ничьей, но эта возможность, как и в предыдущие пять чемпионатов мира, была упущена и в Катаре эгоистичным тренером Кейрошем", - сказал журналист.

В последнем мачте Иран сыграл со сборной США. Напомним, встреча состоялась на арене "Аль-Тумама" и завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев. Автором единственного мяча стал полузащитник Кристиан Пулишич, отличившийся на 38-й минуте.

В параллельном матче сборная Англии разгромила Уэльс со счетом 3:0. Таким образом англичане вышли в плей-офф турнира с первого места группы В - семь очков. Второе место в группе заняла команда США - пять очков, третье место у Ирана - три очка, а четвертое у Уэльса - одно очко.