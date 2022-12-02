https://news.day.az/sport/1516226.html Еще один клуб из Саудовской Аравии заинтересовался покупкой Роналду
Еще один клуб из Саудовской Аравии заинтересовался покупкой Роналду
Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" заинтересовался покупкой португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своем YouTube-канале, передает Day.Az.
Отмечается, что клуб намерен побороться за приобретение форварда с "Аль-Насром". Однако заключить контракт команда готова только летом 2023 года из-за невозможности проведения сделок зимой.
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