https://news.day.az/sport/1516279.html Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо - ФОТО
Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо - ФОТО
В Бакинском дворце спорта стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.
Как передает Day.Az, в начале соревнований минутой молчания была почтена память 16-летнего дзюдоиста Турана Рустамова.
Сегодня на чемпионате будут определены победители в весовых категориях 48, 63 кг у женщин и 60 и 81 кг - у мужчин.
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