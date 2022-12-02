В Бакинском дворце спорта стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как передает Day.Az, в начале соревнований минутой молчания была почтена память 16-летнего дзюдоиста Турана Рустамова.

Сегодня на чемпионате будут определены победители в весовых категориях 48, 63 кг у женщин и 60 и 81 кг - у мужчин.