Стерлинг покинул расположение сборной Англии по футболу

Нападающий сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг покинул расположение команды на чемпионате мира в Катаре из-за ограбления его дома в Лондоне. Об этом в понедельник в Twitter сообщил корреспондент британской газеты Daily Telegraph Мэтт Лоу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье пресс-служба сборной Англии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сенегальцев сообщила, что 27-летний Стерлинг не примет участия в игре по семейным обстоятельствам. На текущем чемпионате мира игрок забил один гол.

"Стерлинг стал жертвой ограбления его дома в Лондоне, он решил вернуться в Великобританию к своей семье. Ограбление произошло вечером в субботу", - написал Лоу.