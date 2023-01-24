Жерара Пике заподозрили в новой измене, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Сообщается, что экс-футболист "Барселоны" был неверен своей новой девушке - Кларе Чиа Марти. По словам предполагаемого свидетеля, в конце прошлого года Пике якобы видели в компании Джулии Пуч, юриста из Барселоны, в одном из его любимых мест.

Источник рассказал, что Пике и Пуч были в отношениях в течение 2-3 лет. Окружение девушки отказалось комментировать эту информацию. Сам Пике тоже никак не отреагировал на информацию о романе с Джулией. Отмечается, что истории Пике, Шакиры, Чиа Марти и Пуч могут быть связаны.

Напомним, что Пике и Шакира расстались в июне 2022 года из-за измен Жерара.